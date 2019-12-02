Противники МСЗ развернули палаточный лагерь под Казанью

Противники мусоросжигательного завода развернули палаточный лагерь под Казанью на месте будущего МСЗ. Лагерь состоит примерно из 5-6 палаток, сообщают активисты в соцсетях.

«Президент! Если хороший завод, то забирай его в свой огород», — написано на плакате активистов.

Противники МСЗ требуют остановить строительство подъездной дороги к будущему заводу, которое ведется уже около недели. При этом, по словам активистов, документы у строителей оформлены не надлежащим образом. Строителям выдали документы на реконструкцию старой дороги, однако вместо этого там ведется строительство новой. А строят ее на землях сельхозназначения, утверждают активисты.

Противники МСЗ обратились с жалобами в прокуратуру и полицию, но строительство продолжается. С 29 ноября по 1 декабря 2019 года жители Казани и Зеленодольского района блокировали движение строительной техники. Но строительство дороги продолжалось по ночам. В связи с этим активисты решили развернуть палаточный лагерь.

Напомним, что строительство МСЗ планируется завершить к 2022 году. Инвестиции впроект оцениваются в 28 млрд рублей.

"Ъ-Казань"