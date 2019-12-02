Власти Татарстана потратят на мобильную связь в 2020 году 30 млн рублей

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил два тендера на предоставление сотовой связи на 17,9 млн и 12,2 млн руб. с 1 января по 31 декабря 2020 года для 223 бюджетных учреждений Татарстана.

В их числе — управление делами президента Татарстана, аппарат кабмина республики и региональные министерства.

Для них, в частности, необходимо будет обеспечить зону радиопокрытия стандарта GSM 900/1800 на не менее 95% территории региона, предоставить услуги на стандартах GPRS, EDGE, UMTS, LTE и возможность подключения к национальному и международному роумингу с предоставлением оптимизирующих опций. В доступные услуги должны быть включены установление ограничений на входящие/исходящие вызовы, переадресация вызова, запрет и определитель вызова.

"Ъ-Казань"