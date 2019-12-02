В социальную инфраструктуру краснодарского Гидростроя вложат более 2 млрд рублей

Краснодарский власти планируют вложить более 2 млрд руб. в течение трех лет в социальную инфраструктуру микрорайона Гидростроителей. Речь об этом шла на встрече главы города Евгения Первышова с жителями Гидростроя.

Как доложил директор городского департамента строительства Артем Аганов, в первую очередь в микрорайоне планируется построить почтовое отделение и опорный пункт полиции. По них найден земельный участок площадью около 3 тыс. кв. м по улице писателя Знаменского, 28. Ранее там планировали построить детский сад, но, по словам чиновника, участок слишком маленький для размещения полноценного дошкольного учреждения. Власти города рассматривают вариант привлечения инвестора для строительства здания, чтобы часть площади он использовал по своему усмотрению. Возможен вариант строительства административного здания за бюджетный счет и дальнейшая сдача площадей в аренду почте и полиции.

Кроме того, планируется строительство поликлиники на Гидрострое. В настоящее время решается вопрос выделения средств на разработку проекта. В число перспективных проектов также входит возведения детского сада на участке площадью более 12 тыс. кв. м по улице Снесарева, 20. В 2020 году начнется его проектирование. Еще один детский сад на 125 мест должен появиться на улице Автолюбителей,4/2. В настоящее время идет проектирование дошкольного учреждения. Детский сад на 280 мест по улице Знаменского, 30 разместится на земельном участке площадью 8,7 тыс. кв. м. Планируется, что к концу будущего года проект будет готов.

В планах также строительство детского сада на 80 мест по улице Автолюбителей, 6/2 (проект готов на 95%), нового корпуса школы № 46 на 400 мест (строительство начнется в первом квартале 2020 года), детского сада на 240 мест по улице Валерия Гассия, 6/Д (объект будет завершен в 2021 году), а также школы на 1550 мест по улице Автолюбителей, 2/1 (строительство начнется в начале 2020 года).

Василий Хитрых