Краснодар занял второе место по самой высокой конкуренции среди соискателей работы

В Краснодаре конкуренция соискателей работы составляет девять человек на одну вакансию. Это второе место среди российских городов после Москвы, где аналогичная ситуация на рынке труда, говорится в исследовании сайта по поиску работы HeadHunter. При этом, если среднее зарплатное предложение в столице 59,8 тыс. руб., а среднее зарплатное ожидание — 61,6 тыс. руб., то в Краснодаре эти показатели составляют 40,9 тыс. руб. и 48,9 тыс. руб. соответственно.

Более восьми человек на место претендуют также в Махачкале и Санкт-Петербурге, где среднее зарплатное предложение составляет 32 тыс. руб. и 46,3 тыс. руб., а среднее зарплатное ожидание — 33,8 тыс. руб. и 46,5 тыс. руб. соответственно.

«Уровень конкуренции, комфортный для соискателей на рынке труда, – не более четырех человек на место. Но, как правило, в крупных городах он выше. Если посмотреть на города ЮФО, то самая интенсивная конкуренция среди соискателей в Краснодаре (девять), Астрахани (восемь) и Волгограде (шесть), - комментирует руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг Алена Манохина.

Дмитрий Михеенко