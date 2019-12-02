В Изобильном замдиректора строительной компании будут судить за гибель кровельщика

На Ставроролье следователи завершили расследование уголовного дела в отношении заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Вести», обвиняемого нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил меры безопасности для ведения строительных работ на высоте при ремонте кровли одного из промышленных предприятий в Изобильном. На кровельщике не было сертифицированной специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты. В результате он упал с крыши здания и получил травмы, от которых скончался.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу, и оно было направлено для рассмотрения в суд.

По данным сайта kartoteka.ru, ООО «Вести» было учреждено в июне 2002 года с основным видом деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». Компанию возглавляет Армен Санян. Сведений о его заместителе не указано.

Дарья Голякова