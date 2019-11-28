«Все это позволяет компании не допускать ошибок»

Как малому и среднему бизнесу систематизировать свою деятельность?Что такое проект «Документы в порядке» и чем он удобен для бизнеса? Об этом в программе «Деньги и биржи» Олегу Богданову рассказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

— «Документы в порядке» — что это за проект? Что это значит для бизнеса? Какие есть нюансы в реализации этого проекта?

— С нашей точки зрения, проект достаточно уникален своей информативностью и возможностью решения вопросов. Не просто донесение в формате новостей, что меняется в нормативной базе, а именно как правильно исполнять принятые законодательные и нормативные решения. Мы достаточно часто и активно общаемся с руководителями и членами наших отраслевых гильдий, выясняем, какие проблемы возникают в ходе развития бизнеса. И как раз компании говорили, что существует множество сайтов, где что-то пишут и объясняют. А вот методички с пошаговыми рекомендациями, с наличием образцов документов, которые сегодня актуальны, с инструкциями как их заполнять, чтобы не напороться на штрафы или постановления, взыскания — нет. Это и привело к тому, что мы, проработав с юристами, со специалистами в области налогового права пришли к созданию проекта «Документы в порядке».

— А по каким направлениям это развивается? Понятно, документов у нас много, даже бизнес забюрократизирован. С чего вы начинали работать?

— Сейчас уже почти 80 кейсов отработано, три раздела — это налогообложение, кадровый учет и текущая деятельность. Главное во всей этой истории — осведомленность членов гильдии, компаний о том, как что сделать. Есть такая формулировка — незнание закона не освобождает от ответственности. В сознании всегда возникает вопрос: а эти знания-то где брать? И как их правильно использовать? Теперь создан единый ресурс для предпринимателей, гарантирующий получение актуальной юридически грамотной информации — не только новости, но и готовые решения.

— Насколько я понимаю, удобнее к вам обратиться, чем платить большие деньги юристам или целому отделу?

— Я бы не стал так ставить вопрос. Все-таки в любой компании должен быть юрист, который эту историю сопровождает. Этот проект создавался не для того, чтобы лишить работы юристов. Этот проект построен для того, чтобы юристы в компаниях могли быстро, оперативно принимать решения, как что нужно оформить, чтобы руководители компаний понимали и отслеживали процесс нормотворчества и законотворчества, который происходит в стране. Это такие своеобразные методички, я бы сказал для юриста, бухгалтера и для руководителя компании.

— Нужно же постоянно следить — нормотворчество, законотворчество у нас достаточно активное, все меняется очень быстро, нужно следить и вносить изменения…

— А это уже наша задача. Компании, подписавшиеся на проект, еженедельно получают соответствующий материал. То есть мы мониторим, отслеживаем, создаем пошаговые инструкции, и еженедельно подписанты получают эту информацию на указанную почту, или же ее получает тот, кто в компании является ответственным за эту сферу деятельности компании.

Мы не ведем дела компании, не путайте. Мы даем решения, которые компания должна применять, чтобы в быстро изменяющихся условиях законодательства и нормотворчества не попасть на какие-либо штрафы или взыскания.

Компания подписывается, и регулярно ее юристы и главный бухгалтер получают эту информацию, может получить и руководитель компании. И они видят: ага, вот вышел такой-то нормативный документ, вот так его нужно правильно толковать, вот так нужно эти документы подать, чтобы потом ко мне не пришли. Например, в таком блоке как налоговый контроль, налогообложение у нас есть кейс — что может спровоцировать выездную налоговую проверку, какие действия предпринимателя. И мы тут же этот вопрос объясняем: если вот это сделаешь, то ты просто сам напрашиваешься. Там же, например, дается объяснение, как можно подписать договор с самозанятым, чтобы не получить потом проблемы, как можно проверить контрагента. В блоке, например, кадрового учета есть аспект, как правильно оформить работника по совместительству или работников, которые работают дистанционно. Все это позволяет компании не допускать ошибок. Еще раз подчеркиваю: компании не нужно самой копаться и детально разбираться в выпускаемых нормативных документах. Ей уже дана полностью разложенная пошаговая схема, что и как нужно оформить, включая бланки, образцы необходимых документов — все у нее уже есть.