Российское кино получит 700 миллионов из Лондона

Бизнесмен Леонард (Леонид) Блаватник вложит в российское кино 700 млн руб. Предприниматель заключил договор с компанией «Марс Медиа» на съемки трех фильмов, пишут «Ведомости». Блаватник входит в список богатейших людей мира. Forbes оценивает его состояние почти в $18 млрд. Раньше предприниматель уже вкладывался в кинематограф, в частности, в фильм «Т-34», который стал второй самой успешной российской картиной по сборам. Насколько удачной будет новая инвестиция Блаватника? И каких фильмов от него ждать? Разбирались Илья Сизов и Анна Никитина.

Леонид Блаватник или сэр Леонард, друг и бизнес-партнер Виктора Вексельберга живет в Великобритании, и до недавнего времени считался самым богатым лондонцем — в марте этот титул у него перенял совладелец «Альфа Групп» Михаил Фридман. Блаватнику принадлежит международный холдинг Access Industries, зарабатывает бизнесмен на добыче природных ресурсов, недвижимости и медиа. Кино он начал заниматься десять лет назад, купив британское подразделение прокатной компании Icon Film Distribution, а позже — звукозаписывающую компанию Warner Music Group.

Последнее вложение Блаватника в кинематограф было крайне успешным. Фильм «Т-34» с Александром Петровым в главной роли заработал больше 2 млрд руб. — по сборам он уступает только «Движению вверх» Никиты Михалкова. Теперь бизнесмен инвестирует сразу в три новых фильма. Практика пакетного вложения в России неразвита, но президент компании Czar Pictures Александр Изотов попытки это сделать приветствует: «Это новый шаг в развитии российского кино.

Пока что это проба пера, для Блаватника это не серьезные деньги, но он видит перспективу.

В России в кино вкладывает в основном государство, серьезных инвесторов в этот бизнес практически нет. Естественно, механизм еще не отработан. И варианты, при которых есть системные инвесторы, заключающие пакетные сделки с российскими киностудиями, — это единичный случай. Но я надеюсь, их будет больше».

700 млн руб. Леонарда Блаватника пойдут на драму «Пальма» про собаку, которую хозяин бросил в аэропорту, а еще на новую часть франшизы «Громкая связь» и фантастический экшен «Мира». Про последний фильм пока ничего не известно, но первые два вполне могут найти свою аудиторию и хорошо заработать, уверен кинокритик Егор Москвитин: «Фильм “Громкая связь” уже очень хорошо зарекомендовал себя в российском прокате — было заработано порядка 500 млн руб. Актеры там замечательные — “Квартет И”, Ирина Горбачева — это привлекает зрителя, особенно в праздничные дни. Сиквел истории будет таким же успешным, как и продолжение вышедшего в свое время фильма “О чем говорят мужчины”. Что касается картины “Пальма”, у него тоже очень хорошая прибыльная концепция. Во-первых, это ностальгическое кино, во-вторых, действие происходит в аэропорту — в месте магического взаимопроникновения судеб. Вдобавок к этому прибавляется семейный сюжет. Получится хорошая, теплая история».

Снимать фильмы будут «Марс Медиа» и принадлежащая Блаватнику «Амедиа продакшн». Именно они выпустили ленту «Т-34», а еще — несколько сериалов для «Первого канала». Новые картины вряд ли будут чем-то большим, нежели просто коммерческим проектом, считает кинообозреватель портала kino-teatr.ru Алексей Филиппов: «Судя по жанру и направлению, скорее всего, это будет в меньшей степени художественная история. Например, первому фильму “Громкая связь”, который был адаптирован “Квартетом И” по мотивам известной итальянской картины, не хватало этой составляющей — она была не очень точно перенесена на отечественную почву.

Может быть, продолжение коммерчески и интересно, но я, честно говоря, не верю, что там будет какой-то любопытный художественный поворот.

Российское кино, ориентированное на рыночную систему, обычно увлекается в большей степени какими-то досуговыми вещами, в которых не хватает осмысления реальности».

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Вкладываться в отечественное кино Блаватник начал вслед за миллиардером Романом Абрамовичем. Последний в феврале этого года создал специальный Фонд поддержки российских фильмов «Кинопрайм». Компания, в частности, инвестировала в фильм «Текст», и довольно успешно. Лента при бюджете в 75 млн руб. собрала почти 400 млн в широком прокате. А еще получила высокую оценку от зрителей на сайте kinopoisk.ru — у ленты больше семи звезд.

В 2011 году Леонард Блаватник также инвестировал 260 млн фунтов в строительство новой галереи Тейт в Лондоне. Это был крупнейший взнос в истории центра.