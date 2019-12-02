21-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Защита представила пять свидетелей, каждый из которых в разное время работал на «Платформе». Они описали, на что приходилось тратить деньги в ходе работы, рассказали о своих зарплатах и гонорарах, а также способах их перечисления.
Директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева на «Платформе» курировала современный танец. Она сообщила, что размер гонорара «не помнит точно», но он составлял около 300 тыс. и выдавался ей наличными. Тупысева также перечислила мероприятия, в постановке которых принимала участие, и отметила, что для некоторых из них было необходимо специальное оборудование.
Хореограф Иван Естегнеев сообщил, что за проект «Диалоги» получил порядка 400 тыс. руб., и гонорары получал безналично на счет ИП. «Платформу» он описал как «грандиозный проект, без которого — если говорить, например, про современный танец,— очень многие процессы, которые помогают нам жить сейчас, не запустились бы».
Куратор «Платформы» Анна Абалихина сказала, что гонорар получала наличными, собственного ИП на момент работы на «Платформе» не имела.
Видеоинженер «Платформы» Ольга Дмитриева рассказала, что аппаратуру и коммуникации часто приходилось «переносить с одного места на другое» — техника быстро изнашивалась, поэтому ее приходилось обновлять. Дмитриева пояснила, что чаще всего писала заявления на оборудование, но иногда покупала его сама, а потом предоставляла чек, и ее траты компенсировались. По ее словам, на проекте «старались снимать каждое мероприятие». Свидетель также сообщила, что за все полученные за работу деньги она расписывалась в ведомости.
Дизайнер «Платформы» Наталья Шендрик рассказала, что у проекта были свои афиши, программки, сувенирная продукция, а также уникальные изображения для социальных сетей проекта.