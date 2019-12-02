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21-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

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  • Защита представила пять свидетелей, каждый из которых в разное время работал на «Платформе». Они описали, на что приходилось тратить деньги в ходе работы, рассказали о своих зарплатах и гонорарах, а также способах их перечисления.
  • Директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева на «Платформе» курировала современный танец. Она сообщила, что размер гонорара «не помнит точно», но он составлял около 300 тыс. и выдавался ей наличными. Тупысева также перечислила мероприятия, в постановке которых принимала участие, и отметила, что для некоторых из них было необходимо специальное оборудование.
  • Хореограф Иван Естегнеев сообщил, что за проект «Диалоги» получил порядка 400 тыс. руб., и гонорары получал безналично на счет ИП. «Платформу» он описал как «грандиозный проект, без которого — если говорить, например, про современный танец,— очень многие процессы, которые помогают нам жить сейчас, не запустились бы».
  • Куратор «Платформы» Анна Абалихина сказала, что гонорар получала наличными, собственного ИП на момент работы на «Платформе» не имела.
  • Видеоинженер «Платформы» Ольга Дмитриева рассказала, что аппаратуру и коммуникации часто приходилось «переносить с одного места на другое» — техника быстро изнашивалась, поэтому ее приходилось обновлять. Дмитриева пояснила, что чаще всего писала заявления на оборудование, но иногда покупала его сама, а потом предоставляла чек, и ее траты компенсировались. По ее словам, на проекте «старались снимать каждое мероприятие». Свидетель также сообщила, что за все полученные за работу деньги она расписывалась в ведомости.
  • Дизайнер «Платформы» Наталья Шендрик рассказала, что у проекта были свои афиши, программки, сувенирная продукция, а также уникальные изображения для социальных сетей проекта.
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