Объекты культурного наследия отремонтируют к юбилею Нижнего Новгорода

Объекты культурного наследия в Нижегородской области будут отремонтированы.

Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин на заседании по вопросам сохранения культурного наследия рабочей группы Госсовета России. Так, средства будут выделены на капитальный ремонт в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия. Губернатор пообещал, что дома приведут в порядок к 800-летию города в 2021 году. Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, эту практику планируют рассмотреть на федеральном уровне для выработки универсальных решений. Поскольку, как указывается, объекты культурного наследия, в которых живут люди, требуют особого внимания.

Активист нижегородского градозащитного движения Анна Давыдова напомнила «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что к 800-летию Нижнего Новгорода многие здания оденутся в леса, поскольку предстоит масштабная реставрация объектов культурного наследия города в связи с тем, что область получила дотации из федерального бюджета порядка 800 млн рублей на то, чтобы привести в порядок и отреставрировать знаковые памятники архитектуры, которые находятся на центральных улицах. По ее словам, Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области готовит подробный список тех домов, которые будут реставрироваться.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказывал о поставленной руководством региона задаче сохранения исторических зданий в центре Нижнего Новгорода и приведения их в порядок к юбилею города.