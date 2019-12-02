Сбербанк банкротит свердловского застройщика из-за долга 162,7 млн рублей

Сбербанк подал заявление о признании банкротом ЗАО «Строй-акцент», сумма требований составила 162,7 млн руб., говорится в картотеке арбитражного суда Свердловской области. Заявление еще не принято к рассмотрению.

На сайте застройщика сообщается, что у него два объекта: дом комфорт-класса «Горизонт» в Кольцово и коттеджный поселок «Лесная усадьба» в Старопышминске. Компанией, по данным Kartoteka.ru, владеет Александр Фролов. Он в ноябре был признан банкротом, суд ввел в отношении бизнесмена процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, до 12 мая 2020 года. В реестре требований кредиторов 3,5 млн руб.

«Заявление о признании несостоятельным подано в отношении ЗАО «Строй-Акцент» в связи с наличием задолженности перед ПАО Сбербанк длительностью более 90 календарных дней, при этом между ПАО Сбербанк и ЗАО "Строй-Акцент" достигнута договоренность об урегулировании задолженности в рамках данного дела путем заключения мирового соглашения«, — прокомментировали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

В 2017 году банкротство началось в еще одной компании бизнесмена — «СвердлоблЖилСтрой». «РБК Екатеринбург» тогда писало, что банкротство сопровождалось конфликтами, кредиторы добились ареста личного имущества предпринимателя. Арбитражный управляющий «СвердлоблЖилСтрой» Лилия Хабирова рассказывала агентству, что застройщик скрыл имущество: землю, общей площадью около 7,5 тыс. м. кв., и четыре коттеджа в Старопышминске, один из которых записан на отца бизнесмена — Владимира Фролова.

Татьяна Дрогаева