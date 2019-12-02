«Проект вполне в духе времени»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие разделы особенно привлекают внимание на интернет-странице известного модного бренда.

Плывущий по мутноватым водам реки корабль, свалка мусора, завод по производству пластика, рыболовные сети — фрагменты видео сменяют друг друга, потом появляется идиллический остров. Все это видишь, когда заходишь на главную страницу только что запущенного после обновления сайта. И нет, это не ресурс экологической организации, это сайт итальянского модного бренда Prada.

Как минимум на момент запуска первой закладкой стал раздел Prada Re-Nylon. Знаменитые нейлоновые сумки с 2019-го решили выпускать из переработанного материала Econyl. Этот материал изготовлен посредством вторичной переработки и очистки пластикового океанического мусора, использованных рыболовных сетей, а также отходов производства текстильных волокон. Проект, как и новая стартовая страница, вполне в духе времени. Другие закладки для сайта модного дома куда более традиционны: новая коллекция, текущая рекламная кампания, шопинг-разделы «Мужчина» и «Женщина» (именно так, в единственном числе) и точки продаж.

Сначала, во второй половине ноября, сайт запустили в Европе, а в течение 2020 года он станет доступен пользователям других стран. В России часть функций уже можно использовать, часть появится в ближайшем будущем. Новая «фишка», которую запускают в декабре в Европе и несколько позднее в России,— Prada Time Capsule. В этом разделе будут появляться предметы из мужских и женских коллекций бренда, доступные для покупки только в течение 24 часов. Причем как из новых, так и из архивных — последнее особенно интересно. Так что на обновленный сайт Prada стоит не просто зайти, а заходить почаще.