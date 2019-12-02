Пара в жанре экшен

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о российской презентации камер GoPro Hero 8 и GoPro Max.

GoPro представила в России две новых экшен-камеры — Hero 8 и Max. Первая модель рассчитана на прогрессивную аудиторию, пояснил вендор. Другими словами, этот вариант производитель считает универсальным и эффективным. Согласен, пока если что-то и понятно, то лишь в общих чертах.

Мотивы будущих владельцев Hero 8 в GoPro представляют себе примерно так: камера проста в обращении настолько, что с ней может справиться даже ребенок. Тут уже можно поспешить с оценкой. Эта характеристика близка к правде — управление на самом деле легкое. Кроме того, Hero 8 подойдет тем, считают разработчики GoPro, кто дорожит компактностью устройства, а также любителям суперзамедленной съемки. Вроде знакомое, даже банальное знание, что работу видеооператора владелец камеры выполняет прямо во время записи, но смысл упомянуть об этом есть. Почему? Расскажу чуть позже.

Сначала коротко о характеристиках «восьмерки». Камера по умолчанию защищена от влаги и ударов. Она готова к записи видео с разрешением до 4K при 60 кадрах в секунду. Новинка получила систему электронной стабилизации HyperSmooth поколения 2.0, которая на дебютных демонстрациях отлично себя показала. Кроме того, Hero 8 стала легче, инженеры добавили ей встроенные складные зажимные кольца. Но самое любопытное — это, пожалуй, поддержка так называемых модов. Например, пользователь сможет подключить к камере микрофон, подсветку или откидной дисплей.

Модель GoPro Max — это сразу две камеры в одном блоке, направленные в противоположные стороны. Такое решение позволяет записывать панорамное видео во всех направлениях или просто сферическое видео 360 с разрешением 5,6К. И уже после съемки пользователь волен выбирать в кадр любую часть общей картинки. То есть в случае с GoPro Max операторская работа проделывается на стадии монтажа. Добавьте к этому защиту от пыли и влаги, встроенный тачскрин и шесть микрофонов. Вот и получается, что GoPro Max — это новинка меньше для экстремалов, больше для людей, занимающихся креативом, творчеством, созданием некоего контента. Подробнее о возможностях и особенностях этой камеры узнаю во время скорого теста.