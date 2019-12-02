04 декабря, среда
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Самарский кадетский корпус получил статус Суворовского училища

Фото: скк.мвд.рф

Статус Суворовского училища присвоен Самарскому кадетскому корпусу. Соответствующее решение принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Об этом сообщает депутат Государственной думы по 158-му Самарскому избирательному округу Александр Хинштейн в «Твиттере».

Самарский кадетский корпус МВД России создан в 2014 году. Здание располагается на ул. им. Академика Кузнецова в Красноглинском районе города. В настоящее время в нем учатся 350 юношей из 34 регионов России.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Пресс-релизы

Профиль пользователя