Самарский кадетский корпус получил статус Суворовского училища

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Статус Суворовского училища присвоен Самарскому кадетскому корпусу. Соответствующее решение принял министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Об этом сообщает депутат Государственной думы по 158-му Самарскому избирательному округу Александр Хинштейн в «Твиттере».

Самарский кадетский корпус МВД России создан в 2014 году. Здание располагается на ул. им. Академика Кузнецова в Красноглинском районе города. В настоящее время в нем учатся 350 юношей из 34 регионов России.

Георгий Портнов