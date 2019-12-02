Шесть объектов экологического вреда будут обследованы в Нижегородской области Они могут быть ликвидированы за счет федеральных средств.

Исследования шести вновь выявленных объектов экологического вреда начались в Нижегородской области.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства, подрядчику предстоит определить вид, состав и класс опасности отходов, а также степень загрязнения территорий. В списке объектов мазутохранилище открытого типа, пруды-накопители кислых гудронов и полигон промышленных отходов в Балахнинском районе, свалка промышленных отходов на территории бывшего завода «Заря» в Дзержинске, хранилище кислых гудронов у поселка Лесная поляна в Нижнем Новгороде и свалка промышленных отходов в Павлове. Стоимость обследования всех шести объектов составит около 40 млн рублей.

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов пояснил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что называть обследуемые объекты вновь выявленными не совсем корректно, поскольку все они известны давно, и некий список опасных и вредных объектов в регионе существует и пополняется.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, после проведения исследований, можно будет подать заявку в Минприроды на включение этих объектов в государственный реестр объектов накопленного вреда, после чего можно рассчитывать на их ликвидацию за счет федерального бюджета.