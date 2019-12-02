«Татспиртпром» закупит у поставщика в Армении коньячный дистиллят на $2,5 млн

Армянское ЗАО «Арташат-Винкон» поставит компании «Татспиртпром» коньячный дистиллят на $2,5 млн. Тендер появился на портале ГУП «Центр развития закупок РТ».

Согласно условиям тендера, «Татспиртпром» закупит у поставщика 440 тыс. л коньячного дистиллята пятилетней выдержки и 220 тыс. л коньячного дистиллята трехлетней выдержки из Армении. Сырье предназначено для казанского завода «Татспиртпрома» Vigrosso.

До закупки «Татспиртпром» оценит качество продукции по трем образцам коньячного дистиллята, которые поставщик должен представить в опломбированных стеклянных бутылках по 0,5 л каждая. На принятие решения «Татспиртпром» возьмет пять дней. В случае положительного решения поставщик доставит сырье в Казань в течение двух месяцев спиртовозами по 45 тонны каждый, оснащенными системой «Глонасс».

Деньги на поставку дистиллята будут выделены из собственных средств заказчика.

"Ъ-Казань"