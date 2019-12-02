Самарская таможня выявила 12 тонн незаконных полуфабрикатов из Китая

Фото: Самарская таможня

Крупную партию полуфабрикатов из КНР обнаружили самарские таможенники совместно с Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области. Было выявлено 12 т незаконной продукции, в которую входили утиные грудки. Об этом сообщает самарская таможня.

Правоохранители обнаружили полуфабрикаты в грузовике, ехавшем из Республики Казахстан. Экспертиза показала, что документы на продукцию были фальсифицированы. В частности, нарушители подделали ветеринарное свидетельство. Товар изъяли и передали в Россельхознадзор.

Георгий Портнов