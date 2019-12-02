Удмуртия вошла в лидеры по выполнению дорожных работ в рамках нацпроекта БКАД

Удмуртия вошла в число лидеров по выполнению дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Среди регионов-лидеров по выполнению всех ремонтных работ, включая финишную укладку асфальтобетона — Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, Удмуртская и Чеченская Республики. Всего работы завершены или находятся на финальной стадии в 70 субъектах»,— заявили в Минтрансе. В целом по России по нацпроекту выполнено 97% от всех работ — из запланированных 128 млн кв. м дорожного покрытия уложено уже 124 млн кв. м.