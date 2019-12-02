Свердловская область дополнительно получит 350 млн рублей из федерального бюджета

В 2020 году Свердловская область получит дополнительно 190 млн руб. из федерального бюджета, из них 30 млн будут направлены на газификацию Байкаловского района, 160 млн — на строительство новой школы на 550 мест в том же районе. Второй транш в размере 160 млн руб. на школу будет направлен в 2021 году. Как рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, средства выделяются в рамках программы «Современный облик сельских территорий» на условиях софинансирования, еще 150 млн руб. на реализацию заявленных проектов выделят областной и муниципальный бюджеты.

«Необходимость реализации этих проектов мы обсуждали с аграриями Ирбитского и Байкаловского районов. Чтобы получить финансирование я обратился в Минсельхоз России, где предложили поучаствовать в программе “Современный облик сельских территорий”. Деньги по ней выделяются на реализацию не менее двух объектов, в нашем случае — на газификацию и строительство школы в Байкаловском районе. Средства на 2020 год уже перечислены региону. Сейчас наша задача проконтролировать, чтобы в начале января были отыграны все конкурсы, мы проведем совещания с минстроем, минсельхозом, чтобы довести проекты до логического завершения», — уточнил господин Иванов. По его словам, возможно, в следующем году на федеральное финансирование по этой программе сможет претендовать Ирбитский район с проектами по газификации и строительству ФОКа.

Напомним, заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы областного бюджета в 2020 году составят 260,6 млрд руб. (на 4,4% или 11 млрд руб. выше), в 2021 году — 272,6 млрд руб., в 2022 году — 289,2 млрд. Дефицит бюджета в 2020 году составит 26,3 млрд руб., в 2021 году — 16,3 млрд руб., в 2022 ожидается профицит 5,1 млрд руб. По словам министра финансов Галины Кулаченко, дефицит в 2020 и 2021 годах связан с проведением Универсиады-2023, а профицит связан с тем, что федерация к 2022 году должна восполнить области потраченные на организацию Универсиады деньги.

Татьяна Дрогаева