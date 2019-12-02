Обманутые нижегородские дольщики планируют провести митинг в Москве Дольщики ЖК «На Гончарова» и «Квартал Европейский» требуют к себе такого же внимания властей, как к дольщикам ЖК в Новинках.

Митинг обманутых дольщиков жилых комплексов «На Гончарова» и «Квартал Европейский» прошел 30 ноября в Нижнем Новгороде на площади Ленина.

Дольщики также пикетировали городскую администрацию. Они требуют, чтобы власти решали их проблемы так же, как решают проблемы обманутых дольщиков жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City». Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала представитель инициативной группы обманутых дольщиков Ольга Давыдова, сообщившая также, что, не найдя понимания у нижегородских властей, она и ее единомышленники решили провести митинг в Москве.

Собеседница «ЪFM НН» рассказала, что обманутые дольщики ЖК «На Гончарова» и «Квартал Европейский» спрашивали, почему такая несправедливость, что проблемами «Окского берега» и «Новинок Smart City» занимаются? По ее словам, был дан ответ, что в этих двух объектах 4 300 человек, а в «Квартале Европейский» всего лишь около 250 человек, поэтому это не социально значимый объект. Ольга Давыдова считает, что все силы кинуты на решение проблем дольщиков двух масштабных объектов, а про них, про один из самых «долгих долгостроев» в Нижнем Новгороде, просто забыли и не хотят ими заниматься.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что всего в двух домах Квартала Европейский строится 197 квартир, причем многие семьи ждут их почти десять лет.