Сериал об аллергии: секс

У аллергии на полового партнера есть масса причин, но чаще всего ее принимают за инфекционные болезни.

До 25 лет американка Лора считала, что жжение, зуд и отек — обычное дело после секса. Если она тут же не бежала в ванную, то уже через пять минут испытывала мучительную боль. Когда в ее жизни появился постоянный бойфренд и над отношениями нависла угроза, оба решили провериться на половые инфекции. Ничего у них не нашли. Тогда девушка полезла в интернет, сама нашла причину недуга и обратилась к врачу. Тот, с трудом сдерживая усмешку, протянул ей целый ворох брошюр про кандидоз и герпес. Она в ответ — медицинский журнал со статьей об аллергии на сперму. Только тогда эскулап стал думать, как помочь.

«Что чаще всего ищет гинеколог, если женщина приходит к нему с воспалением? — говорит врач аллерголог-иммунолог, медицинский директор проекта “Аллерготоп”, кандидат медицинских наук Елена Щуватова.— Бактериальную или грибковую инфекцию, нарушение микрофлоры, но точно не аллергию на полового партнера. Между тем такое бывает. В первую очередь это аллергия на семенную жидкость».

Впервые этот вид аллергии описал в 1958 году голландский врач Й. Спекен. До 1989 года было зарегистрировано всего 32 подобных случая, хотя, по мнению ученых, на самом деле их гораздо больше: женщины часто стесняются делиться такой проблемой с врачом, да и правильный диагноз не сразу научились ставить. Достоверной статистики по распространенности этой аллергии нет, только примерные подсчеты. Так, в конце 1990-х — начале 2000-х годов в Университете Цинциннати (США) опросили 1073 женщины с подозрением на аллергию к сперме и обнаружили его у 88 участниц опроса (8%). Экстраполировали полученные данные на всю популяцию и подсчитали, что в США такой аллергией страдают примерно 40 тыс. женщин.

Откуда что берется

Аллергия на семенную жидкость ничем не отличается от любой другой аллергии — такая же неадекватная реакция иммунной системы на субстанцию, не несущую никакой угрозы. Считается, что главным виновником здесь выступает содержащийся в семенной жидкости белок под названием «простатический (вырабатывается простатой) специфический антиген» (ПСА).

Ученые обнаружили, что примерно в 40% случаев женщины испытывают неприятные симптомы уже после первого контакта с мужчиной, тогда как при любой другой аллергии организм сначала знакомится с аллергеном и только потом, при повторной встрече, реагирует аллергическим воспалением. Возникло предположение, что существует кросс-реактивность между ПСА и похожими по структуре белками. Таким белком оказался аллерген собаки — он-то и дает «перекрест». Есть мнение, что перекрестную реакцию с ПСА могут вызывать некоторые микроорганизмы, составляющие часть микрофлоры половых органов.

Примерно 52% женщин с аллергией на сперму испытывают мучительную воспалительную реакцию в области гениталий, напоминающую вагинит. Остальные 48% подвержены системным реакциям. В 24% случаев это крапивница, в 19% — головокружение, в 15% — затрудненное дыхание, в 2,5% — потеря сознания и в 1% — настоящий анафилактический шок с сосудистым коллапсом. По данным исследований, средний возраст женщин с местными реакциями составляет 26,4 года, с системными — 29,2 года, причем системные чаще встречаются там, где есть аллергия на собак и плохая наследственность.

Золотой стандарт диагностики при такой аллергии — презерватив. Если при его использовании неприятных симптомов не возникает, значит, это аллергия.

Не ПСА единым

Однако ПСА не единственный виновник аллергии на партнера. Буквально в марте этого года в Испании произошел случай, поразивший даже видавших виды медиков. В реанимацию доставили женщину, которая едва дышала и была с ног до головы покрыта крапивницей. Выяснилось, что все началось буквально через несколько минут после незащищенного орального секса. «Что это может быть?» — напряженно размышляли врачи. Реакции на близость с мужчиной у нее никогда не было. Пчелы ее не кусали, ничего необычного она не ела, лекарства не принимала.

А вот ее бойфренд принимал. За пять дней до этого он начал лечить воспаление среднего уха антибиотиком пенициллинового ряда, причем последнюю порцию лекарства получил за четыре часа до секса. А у его подруги с детства была аллергия на пенициллин. Вот вам и анафилаксия.

Аллергическая реакция может возникнуть даже от поцелуя, если кто-то из партнеров принимал лекарства или ел пищу, аллергенные для другого. Случается аллергия на лубриканты, спермициды, латекс в презервативах.

А дети?

«Помню, лет пятнадцать назад в Институт иммунологии пришла молодая пара. Они очень трепетно друг к другу относились, строили планы на будущее, хотели иметь детей, но каждый контакт заканчивался болью и воспалением, и они боялись, что детей им завести не удастся,— вспоминает Елена Шуватова.— К счастью, аллергия к семенной жидкости не влияет на репродуктивные способности женщины».

Чтобы зачать естественным способом, врачи рекомендуют за полчаса-час до секса принимать антигистаминные препараты. Если это не помогает, стоит воспользоваться методом ЭКО.

Елена Туева