05 декабря, четверг
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Численность населения Удмуртии продолжает сокращаться

За 10 месяцев текущего года численность населения Удмуртии сократилась на 4,65 тыс. человек. Это на 738 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает Удмуртстат.

За январь-октябрь в республике родилось 12,3 тыс. детей, умерло 15 тыс. человек. Это на 1,64 тыс. и на 195 человек меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 44% от общего числа умерших. На долю новообразований и несчастных случаев приходится 16% и 10% от общего числа ушедших из жизни.

За обозначенный период в Удмуртии зарегистрировали 6,95 тыс. браков, что на 533 меньше, чем в январе-октябре 2018 года. Число разводов уменьшилось на 748 и составило 3,6 тыс. Миграционная убыль составила 1,96 тыс. — в республику прибыло 11,1 тыс., выбыло — 13,06 тыс. человек.

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