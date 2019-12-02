«Любовь — высшая сила»: фильм Яна Фабра на Дворцовой площади

В этом году в честь празднования своего 255-летия Государственный Эрмитаж представит вниманию зрителей видеозапись перформанса одного из ведущих художников современности Яна Фабра — «Любовь — высшая сила». Перформанс, проведенный бельгийским художником в стенах Эрмитажа, стал ключевым эпизодом выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния — воин красоты», которая состоялась в музее в 2016 году. Авторский фильм, созданный на основе перформанса, будет торжественно передан в коллекцию музея Яном Фабром в Дни Эрмитажа 4 декабря.

Демонстрация на Дворцовой площади состоится 7 декабря в период с 10:30 до 22:00 в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» (вход свободный).

Главный герой перформанса «Любовь — высшая сила» Яна Фабра — рыцарь, преданный высоким идеалам. Торжественно и почтительно он обходит залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося символическую клятву верности искусству старых мастеров.

Эрмитаж, по мысли Фабра, подобен бабочке, распластавшей свои крылья — старое и новое крыло музея — по Петербургу, приковавшему ее к своему телу булавкой Александрийского столпа. Маршрут художника проходит по историческим зданиям музея и его залам. Главная точка притяжения — Рыцарский зал Нового Эрмитажа. Это культовое место Петербурга, важная точка на ментальной карте города, место, с которым чувствуют эмоциональную связь многие его жители.

Рыцарь — одна из ключевых ролей, которые примеряет на себя Фабр: ранее он уже заявлял о себе как о рыцаре, чья самоотверженность и верность высоким идеям превращают его в маргинала в современном мире. Перформанс служит своеобразным напоминанием о рыцарском мотиве в русской культуре: рыцарственный цесаревич Павел, служитель Белой розы Николай I, «донкихоты» Достоевского, «конквистадор в панцире железном» Гумилева, «рыцарь-монах» Блока и «рыцарь-странник» Владимира Соловьева… Образ рыцаря как «странного человека» близок русской культуре: у Пушкина бедный рыцарь, пораженный явлением Девы Марии, опускает забрало, пишет на щите «Свет небес, святая роза» и устремляется на борьбу с неверными. При этом «странный был он человек»: рыцарь умирает без причастия. Однако Дева Мария заступается за него и принимает под свой покров.

Проходя по залам Эрмитажа, странный рыцарь Фабра прикасается губами к дверям, рамам картин, предметам мебели — всему тому «старому искусству», что вызывает у него чувство преклонения и требует защиты в современном мире. Этот жест отсылает к ритуалу, существовавшему уже в древнейших религиозных культурах. В Древнем Египте люди целовали ступни скульптур богов и богинь, фараонов и жрецов. В христианстве целование священных реликвий и святых даров выражает личную веру, преклонение и почитание. Сочетание мистики и светской игры культурными кодами — одна из характерных черт современного искусства.

Видеопоказ фильма «Любовь — высшая сила» Яна Фабра проводится на Дворцовой площади при поддержке фонда «Эрмитаж XXI век» и фонда «Дар».