«Импортозамещение обеспечило Зеленограду и Новой Москве скачок в развитии»

Почему Зеленоград называют русской Кремниевой долиной? И чем удивила Новая Москва столичных гуру бизнеса? На эти и другие вопросы Марату Кашину в программе «Цели и средства» ответил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте.

— Вы курируете работу палаты в Зеленограде и в Новой Москве. Зачем нужно такое обособленное подразделение Торгово-промышленной палаты?

— Исторически первое обособленное подразделение было создано в Зеленограде в 2001 году, и вплоть до 2019-го оно было единственным. Но теперь мы юридически близки к созданию подразделения в Новой Москве, а практически мы уже осуществляем там свою деятельность, заходим на новую территорию, потому что понимаем ее важность.

— Почему в свое время выбор пал именно на Зеленоград?

— Все основывается на истории: в советском прошлом Зеленоград – аналог Кремниевой долины, лоно нашей отечественной микроэлектроники, где было создано большое количество наукоемких предприятий. У них есть своя специфика, им нужно было оказывать консультационную поддержку, нужно было помогать выходить на рынки, распространять свою продукцию и так далее. И в 2000-х годах было создано подразделение, чтобы учесть ту специфику, которая есть у микроэлектроники. Были тяжелые годы, все это помнят, и производственным предприятиям была нужна моральная и административная поддержка по выводу бизнеса на новый уровень.

— Я знаю, что большинство расположенных там предприятий вошли в Гильдию предприятий высоких технологий и инноваций.

— В первую очередь, стоит отметить, что, в принципе, все гильдии, все общественные объединения, которые есть в Московской торгово-промышленной палате, создаются по инициативе самих предприятий. Мы никого насильно, скажем так, не загоняем, не объединяем. Это происходит тогда, когда люди — как правило, руководители этих предприятий — понимают, что у них есть общая отраслевая специфика, и они выступают с инициативой, объединяются и предлагают повестку, которая им наиболее интересна.

— Какую выгоду для предприятий дает вхождение в гильдию?

— Естественно, довольно часто, я бы даже сказал, регулярно возникают различные кооперационные связи, потому что каждое предприятие, особенно наукоемкое, сильно в разработках тех или иных продуктов. Естественно, когда люди встречаются, знакомятся ближе, они начинают обмениваться идеями, проектами, и возникает как раз-таки именно экономическая составляющая, когда они могут сделать свои продукты более конкурентоспособными. Помимо этого, естественно, гильдия получает доступ ко всем возможным услугам, которые есть в палате.

— В Зеленограде существует особая экономическая зона — это вещь в себе или с ней тоже удалось наладить контакт и сотрудничество?

— Мы очень тесно сотрудничаем и взаимодействуем с особой экономической зоной, потому что там представлены наиболее передовые предприятия. На площадке особой экономической зоны мы проводим большое количество деловых мероприятий. Сотрудничество у нас идет взаимовыгодное — мы освещаем то, что происходит внутри особой экономической зоны, потому что не все понимают, что там есть, какие преимущества. А на самом деле есть серьезные преференции по налогообложению для компаний. С другой стороны, мы также участвуем в привлечении новых резидентов в особую экономическую зону, часто мы рекомендуем компаниям, с которыми сотрудничаем, изучить, что происходит внутри особой зоны, вступить, получить статус резидента. Поэтому особая зона все более и более становится открытой, и мы с большим энтузиазмом смотрим на будущее этой зоны, потому что она создает новые рабочие места в Зеленограде, это новая промышленная площадка. Я думаю, что в ближайшей перспективе туда войдет еще несколько хороших резидентов.

— Давайте заглянем в Новую Москву, которую вы тоже курируете. Что о ней можно сказать с точки зрения предпринимательства и свежих идей? Когда вы начали этим заниматься, вы обнаружили там свежие идеи, какую-то активную жизнь, или, наоборот, приходится прилагать усилия, чтобы подтянуть ТиНАО до московского уровня и как-то интегрировать в общий процесс?

— Вы знаете, когда мы начали внимательно смотреть за деловой жизнью ТиНАО, я был удивлен, потому что там в какой-то степени деловая активность даже выше, чем в старой Москве. Это обусловлено тем, что там очень высокие темпы строительства, соответственно, там появляется большое количество людей. Естественно, там, в первую очередь, развиваются такие отрасли как сфера услуг, сфера торговли, потому что нужно обеспечить людей всем необходимым. Поэтому нет ощущения, что мы как-то подтягиваем Новую Москву до уровня старой Москвы. Но мы со своей стороны стараемся обеспечить предпринимателей Новой Москвы теми знаниями, теми наработанными проектами, которые мы уже реализовали либо в Москве, либо в Зеленограде. И находим большой отклик, потому что, естественно, люди не хотят тратить много времени, чтобы ехать в старую Москву на какое-то мероприятие. Сейчас наша основная задача — наполнить активной деловой повесткой предпринимательское сообщество в Новой Москве.

Там действительно огромные территории, сейчас мы ищем места притяжения, как правило, это большие какие-то бизнес-парки — к примеру, бизнес-парк «Румянцево», где сосредоточено огромное количество предпринимателей. И вот в данной агломерации мы уже предлагаем им услуги либо продукты. Под продуктами я имею в виду, в первую очередь, просветительские мероприятия. Например, недавно у нас прошло мероприятие по маркировке — то, что актуально предпринимателю, что поможет ему не тратить время и силы, расширить свои знания, повысить свою конкурентоспособность.

— Очень важная тема — импортозамещение, она возникла скорее вынужденно из-за санкций. По крайней мере, санкции очень сильно подстегнули процесс импортозамещения. Насколько активно в этом участвует Зеленоград и Новая Москва? Можно ли сказать, что за последнее время там появилось нечто, чем можно гордиться, сказать: вот это наше, мы теперь точно справимся сами?

— Да, однозначно это можно сказать. Более того, вы до этого спрашивали про специфику — в ответе на ваш вопрос как раз и будет видна специфика этих двух различных территорий. Если мы говорим о Зеленограде, то импортозамещение там происходит, естественно, в первую очередь, по технологической линии. К примеру, в этом году в конкурсе «Приоритет-2019» три зеленоградских предприятия стали победителями, то есть они были признаны успешным примером в процессе импортозамещения — компания «Микрон», компания «Терминальные технологии» и научно-производственный центр «ЭЛВИС». Соответственно, их продукты являются конкурентоспособными не только внутри нашего рынка, но и на зарубежных рынках. Если мы говорим о Новой Москве, то, естественно, процесс импортозамещения очень сильно поспособствовал развитию агро-промышленного комплекса. В Новой Москве порядка 18% территории занимают фермерские угодья — либо частные какие-то подсобные хозяйства, либо большие компании, и они показывают довольно значительный рост, потому что у Москвы не так много площадей, где можно развивать животноводчество, выращивать культуры. Тоже вот эти вынужденные меры по импортозамещению дали дополнительный скачок для Новой Москвы. Но в Новой Москве есть и Троицк, Троицкий инновационный кластер, где тоже присутствует большое количество инновационных компаний. И, они точно так же, как и в Зеленограде, заслуженно занимают все больше лидирующих позиций, потому что переходят на отечественное сырье, вкладывают деньги в собственные разработки. И я считаю, что импортозамещение Зеленограду и Новой Москве обеспечило скачок в развитии.