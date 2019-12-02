Кредиторы «Инвэнта» намерены добиться банкротства компании

Кредиторы ООО «Инвэнт» решили обратиться в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании компании банкротом. Общий размер требований превышает 5 млрд руб. Об этом стало известно на первом собрании кредиторов «Инвэнт».

Во время собрания был представлен отчет временного управляющего ООО «Инвэнт» и была проанализирована финансово-экономическая невозможность восстановления платежеспособности компания. В связи со сложившейся ситуацией кредиторы «Инвэнта» требуют начать в отношении компании процедуру конкурсного производства. Также они решили создать комитет кредиторов.

Напомним, что с 23 июля 2019 года в отношении ООО «Инвэнт» введена процедура наблюдения.

"Ъ-Казань"