В Ростовской области экс-полицейский получил условный срок за избиение задержанного

Суд признал бывшего сотрудника отдела полиции МО МВД РФ «Кашарский» виновным в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. Его приговорили к четырем годам условно.

Суд установил, что в марте 2019 года сотрудник полиции избил задержанного в своем служебном кабинете, чтобы добиться от него признательных показаний по факту хищения мобильного телефона. Подсудимый нанес потерпевшему удары в область головы и грудной клетки, причинив телесные повреждения различной степени тяжести.

Дарья Голякова