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Контракт на разработку брендбука для общественного транспорта Уфы получила оптовая компания из Учалов

Госкомтранс Башкирии опубликовал итоги отбора подрядчика для разработки логотипа и брендбука общественного транспорта республики. Победителем признано микропредприятие из Учалов (Башкирия) — ООО «Торговый дом Востокпром» предпринимателя Альфира Халитова (бывший руководитель Уфимского межрайонного отдела СКР, также возглавлял ГУП «Управление административными зданиями РБ»), предложившее минимальную цену контракта — 175 тыс. руб. По данным kartoteka.ru, предприятие специализируется на оптовых продажах кормов для животных. В 2017 году оно исполняло контракт на отлов безнадзорных животных в Пермском крае, а также контракты уфимского линейного управления МВД на транспорте и исправительной колонии №2 Курганского управления ФСИН. В компании, по данным ФНС, работают два человека. Финансовую отчетность общество не публикует.

Начальная цена контракта на разработку брендбука для общественного транспорта составляла 3,5 млн руб. К участию в тендере были допущены 10 участников, пять из которых (московское АО Информационные системы» Руслана Осташко, белгородское ООО «Арт плейс» Артура Дада и волгоградское ООО «Корпорация труда» Натальи Мешбергер) сделали ценовые предложения, следует из итогового протокола аукциона. Цена этих участников варьировалась от 2,2 млн до 175 тыс. руб. Еще три, самые дорогие, заявки — от петербургского ООО «МГдизайн», московского «АиС медиа», смоленского предпринимателя Валерия Гольникова, предложившие исполнить работы (за 2,78 млн — 3,45 млн руб.) комиссия не приняла к рассмотрению.

По условиям контракта, брендбук должен быть разработан за 15 дней. При этом разработчик должен представить 10 вариантов логотипа и фирменного стиля общественного транспорта, дизайн сувенирной и подарочной продукции, вариант использования логотипов на униформе сотрудников транспорта, в мобильном приложении «Алга», на остановках транспорта и автовокзалах. Заказчик по условиям контракта получает исключительные авторские права на всю продукцию.

В сентябре госкомтранс уже представлял на форуме «Транспорт Урала» единый логотип для всех видов транспорта Уфы: значок, напоминающий букву «Т», также похожий на башкирскую тамгу. Информация о разработчике этой эмблемы не раскрывалась. На сайте госзакупок найти сведения об этом контракте не удалось, а в госкомтрансе эту информацию на запрос "Ъ-Уфа" не предоставили.

Ирина Самойлова


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