Владельцев электромобилей освободят от транспортного налога в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев решил освободить владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога сроком на пять лет. «На сегодняшний день на улицах Кузбасса насчитывается всего 64 электромобиля. Но именно за этим транспортом будущее»,— приводит слова Сергея Цивилева его пресс-служба.

Новая льгота по транспортному налогу будет внедрена в рамках региональной платформы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». В областном правительстве отметили, что она «будет введена задним числом» — с 1 января 2019 года, чтобы в следующем году владельцы электромобилей — как физические, так и юридические лица — смогли ей воспользоваться. Льгота будет распространяться на все виды автомобилей независимо от мощности двигателя и не будет зависеть от количества транспортных средств у налогоплательщика.

Господин Цивилев также намерен обратиться к депутатам регионального парламента с просьбой до конца года расширить действие льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Сейчас они освобождаются от уплаты налога, если владеют либо легковым автомобилем мощностью до 200 лошадиных сил, либо автобусом до 150 лошадиных сил, либо мотоциклом до 35 лошадиных сил. Губернатор считает, что льгота должна действовать и на автомобили мощностью более 200 лошадиных сил, потому что они «как раз востребованы у многодетных семей».

Илья Галагуз