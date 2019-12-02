Трое российских военных получили травмы при подрыве бронемашины в Сирии

На северо-востоке Сирии в ходе патрулирования взорвалось самодельное устройство возле бронемашины, в котором находились российские военные полицейские. Три человека получили легкие травмы и ушибы, сообщило Минобороны России.

«Бронеавтомобиль получил повреждения. Находившиеся в бронеавтомобиле трое российских военнослужащих получили легкие травмы и ушибы. Жизни военнослужащих угрозы нет»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Подрыв произошел сегодня, 2 декабря, во время разведки маршрута для совместного патрулирования российской и турецкой сторонами в 1,5 км от населенного пункта Коран района Кобани провинции Алеппо.

Напомним, президенты России и Турции договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории 22 октября во время переговоров в Сочи.

Как стороны оценивают выполнение договоренностей — в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».