В Самарской области в середине недели выпадет снег

Ночью и днем в среду и четверг в Самарской области ожидается снегопад. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«В середине недели волновой циклон с запада принесет на Среднюю Волгу неустойчивую погоду со снегом и перепадами атмосферного давления»,– говорится в сообщении.

В этот период в Самарской области будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Дневная температура воздуха в регионе будет колебаться в диапазоне от -3 до -8 °C. Ночью столбик термометра в среду и четверг в Самарской области опустится до -11... -13 °C.

Георгий Портнов