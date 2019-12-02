05 декабря, четверг
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

В Самарской области в середине недели выпадет снег

Ночью и днем в среду и четверг в Самарской области ожидается снегопад. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«В середине недели волновой циклон с запада принесет на Среднюю Волгу неустойчивую погоду со снегом и перепадами атмосферного давления»,– говорится в сообщении.

В этот период в Самарской области будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Дневная температура воздуха в регионе будет колебаться в диапазоне от -3 до -8 °C. Ночью столбик термометра в среду и четверг в Самарской области опустится до -11... -13 °C.

Георгий Портнов


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