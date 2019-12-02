Уклонившиеся от уплаты налогов пензенцы не смогли обжаловать приговор

В Пензе трое местных жителей, обвиняемых в уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов, незаконном образовании юридического лица через подставных лиц, незаконном представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, не смогли обжаловать обвинительный приговор Железнодорожного районного суда города. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По делу установлено, что с 21 декабря 2011 года по 31 декабря 2015 года фигуранты незаконно создали фиктивные фирмы, оформив их на подставных лиц, через которые сбывали произведенный ООО «АПР» металлический сплав реальным покупателям и контролировали переводы денежных средств со счетов фиктивных фирм на счета юридических лиц подконтрольных лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, якобы за покупку сырья. Реальная поставка сырья не осуществлялась, а переведенные денежные средства после их обналичивания снова возвращались организатору, считает следствие.

Злоумышленникам удалось уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате ООО «АПР», на сумму более 90 млн руб.

Одному из фигурантов, который выполнял функцию организатора преступлений, суд назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб. с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум другим – в виде 13 и 14 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года, со штрафом в размере 600 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно.

Иван Сергеев