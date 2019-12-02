Коллегия судей проверит факты нелицеприятных высказываний краснодарского судьи

Судья Советского районного суда Краснодара Валерий Мурсалов, возможно, позволил себе нецензурные выражения во время одного из заседаний по делу о незаконном строительстве дома на земельном участке. Аудиозапись, где якобы служитель Фемиды позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес одной из участниц процесса, публикует издание Baza.

«Слушай, ты помолчать можешь, а? Сколько ты гавкаешь! Сколько в тебе … И ты еще обиженная», - говорит на записи человек, с голосом похожим на голос судьи Мурсалова. И это еще не самые жесткие выражения, которые позволяет себе человек на данной аудиозаписи.

Как сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе Краснодарского краевого суда, судья Валерий Мурсалов уже подал в отставку, и его прошение было положительно рассмотрено Краснодарской квалификационной коллегией судей. Полномочия судьи прекращаются с 1 января 2020 года. «Отставка Валерия Мурсалова не связана с опубликованной в СМИ аудиозаписью. Заявление о сложении с себя полномочий судья подал задолго до вероятного инцидента. По факту распространенной аудиозаписи квалификационной коллегией судей будет проведена проверка, и если подтвердится, что голос там действительно принадлежит судье Мурсалову, в отношении него будут приняты дисциплинарные меры, несмотря на то, что уже не будет действующим судьей», - рассказала представитель Краснодарского крайсуда Мария Пирогова.

Дмитрий Михеенко