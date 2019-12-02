В Ростове осудили солдата, лгавшего о смерти родных ради уклонения от службы

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Андрею Чередниченко, обвинявшемуся в уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ч. 1 ст. 339 УК РФ), сообщает пресс-служба ГВСУ СК РФ.

Суд установил, что в феврале, апреле и июне этого года Чередниченко подавал рапорты с просьбой предоставить ему отпуск в связи со смертью родного брата, отца и матери. По результатам их рассмотрения командир части предоставлял ему отпуска продолжительностью по десять суток каждый. По возвращении из отпуска солдат представлял командованию копию свидетельства о смерти родственника.

«Между тем доказано, что представленные документы являются фиктивными и изготовлены с помощью компьютерной техники. Родной брат, отец и мать военнослужащего живы», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Чередниченко к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части.

Дарья Голякова