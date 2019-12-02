«Лаборатория Касперского» предупредила о возможной утечке данных карт из отелей

«Лаборатория Касперского» сообщила об атаках не менее 20 брендов отелей в 12 странах. Компания предполагает, что злоумышленники хотят завладеть данными кредитных карт.

Хакеры используют троянские программы, которые распространяют через вложения в письмах в формате Word, Excel и PDF. «Письма, имитирующие официальные запросы на групповую бронь... выглядят весьма убедительно, в них включены копии официальных документов и подробные разъяснения причин, по которым был выбран именно этот отель. Единственное, что выдает подделку,— ошибки в написании домена компании»,— говорится в пресс-релизе «Лаборатории Касперского», который поступил в “Ъ”.

По данным компании, к атакам причастны несколько группировок, среди которых — RevengeHotels и ProCC. Атаки зафиксированы на отели Аргентины, Бразилии, Боливии, Испании, Италии, Коста-Рики, Мексики, Португалии, Таиланда, Турции, Чили и Франции. На нелегальных форумах продают доступ к зараженным компьютерам.

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