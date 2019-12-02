Автомобильные продажи в Японии упали на 14,6% по итогам ноября

Продажи новых автомобилей в Японии по итогам ноября сократились на 14,6% в годовом исчислении, сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Ассоциации автомобильных дилеров Японии. По данным организации, которая ведет отчет только по японским автомобильным маркам, в ноябре в стране было продано 238,8 тыс. новых авто (включая грузовики и автобусы). Годом ранее этот показатель равнялся 279,6 тыс.

Это связано с тем, что 1 октября в стране был повышен налог на добавленную стоимость с 8% до 10%. В результате в октябре спрос на новые автомобили резко упал.

По сравнению с прошлым годом ноябрьские продажи Toyota просели на 7,8% (за исключением марки Lexus, которая единственная завершила этот месяц с положительной динамикой продаж). Показатель Nissan оказался на 26,4% хуже прошлогоднего, а продажи Honda обвалились по итогам ноября на 37,5%. При этом по сравнению с октябрем текущего года продажи японских автоконцернов, напротив, выросли на 24%.

Кирилл Сарханянц