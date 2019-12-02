«ЮТэйр» согласовал в Росавиации рейс Уфа-Волгоград

Авиакомпания «ЮТэйр» согласовала в Росавиации на 2020 год выполнение прямого рейса из Уфы в Волгоград, сообщила пресс-секретарь международного аэропорта Уфы Татьяна Ризван. Программа рассчитана на три рейса в неделю по понедельника, средам и субботам. Вылет первого запланирован на 11 января на самолете ATR-72.

Ранее в «ЮТэйр» сообщали, что планируют в 2020 году запустить из Уфы пять новых рейсов — в Краснодар, Сочи, Минеральные воды, Ростов-на-Дону и Волгоград. Летом 2019 года авиаперевозчик выполнял из Уфы вылеты по 15 направлениям. В августе на долю «ЮТэйр» приходилось более 50% самолетовылетов на внутренних рейсах из Уфы.

В госкомтрансе Башкирии сообщали, что в 2020 году «ЮТэйр» сможет получить от республики господдержку в виде субсидий на 200 млн руб.

Ирина Самойлова