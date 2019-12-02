Пензенские власти намерены добиться роста зарплат в промышленном секторе

Индекс промышленного производства в Пензенской области должен составить не менее 103,7% к уровню 2018 года. О прогнозном плане сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с ним, объем отгруженных товаров превысит 230 млрд руб., рост выработки на одного работника в промышленном секторе достигнет 2,81 млн руб. с ростом в 5% по отношению к 2018 году. Размер средней заработной платы в промышленности должен приблизиться к 32 тыс. руб.

В этом году пензенские предприятия освоили 6 млрд руб. инвестиций.

Иван Сергеев