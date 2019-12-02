ГИБДД: невозможно построить столько дорог, чтобы автомобилистам было комфортно

Автомобилистам нужно пересаживаться на общественный транспорт из-за нехватки дорог в России, заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин на прошедшем в Москве семинаре по безопасности дорожного движения. По мнению господина Понарьина, в стране не хватает дорог для того, чтобы водители «чувствовали себя комфортно».

Как уточнил замглавы ГИБДД, благодаря пересадке водителей на общественный транспорт повышается пропускная способность дорог. «Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги <…>. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах»,— убежден Олег Понарьин.