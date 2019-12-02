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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской обалсти

В Ростовской области танкер столкнулся с сухогрузом

Сегодня около 8:50 на 2998,5 км переката «Суходонецкий» акватории реки Дон в Усть-Донецком районе Ростовской области при снятии с якорей сухогруз «Мелита» , перевозивший удобрения, столкнулся с нефтеналивным танкером «ВФ танкер-14», перевозившим дизтопливо. Об этом сообщает пресс-служба Южного СУТ СК РФ. В результате оба судна получили механические повреждения.

По факту аварии следователи проводят проверку. Сотрудники управления осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дарья Голякова


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