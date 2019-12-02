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Смольный выделил «Газпрому» участки для строительства спорткомплексов

Власти Петербурга одобрили предоставление Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» двух земельных участков, расположенных в Московском и Курортном районах города. На участках будут построены спортивные объекты. Общая площадь наделов составляет около 30 кв. м.

В Сестрорецке предполагается построить физкультурно-оздоровительный комплекс за 539 млн рублей. На Московском проспекте будет возведено здание для занятия гимнастикой — рядом с существующим спорткомплексом. Инвестиции в проект составят около 234 млн рублей.

Напомним, что спортивные объекты возводятся в рамках программы «Газпром – детям». Она действует с 2007 года и реализуется в 73 российских регионах.

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