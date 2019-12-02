04 декабря, среда
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Помогаем помогать

Подробно

Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на региональном уровне

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) стала лучшей на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».


В 2012 году впервые в России среди регионов присутствия атомно-энергетических объектов между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом» было заключено Соглашение о выделении дополнительных налоговых платежей в бюджет Воронежской области. Эти средства были направлены на улучшение социальной сферы, строительство спортивных объектов и благоустройство города атомщиков, а также других территорий Воронежской области. За время действия Соглашения бюджет города Нововоронежа получил около 2-х миллиардов рублей.

Одним из принципов взаимодействия между благополучателями и НВ АЭС является софинансирование. Практически в каждом проекте НВ АЭС участвует в партнёрстве с другими предприятиями и организациями. Кроме того, в благотворительных проектах НВ АЭС участвуют частные лица – работники атомной станции и других предприятий и организаций города. Всего на благотворительность в 2018 году Нововоронежская атомная станция затратила свыше 15,2 млн рублей.

Нововоронежская АЭС, как социально ориентированное предприятие, оказывает благотворительную помощь и спонсорскую помощь по таким направлениям как: помощь социально незащищенным слоям населения – детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным семьям и т. д.; гуманитарная программа помощи детским приютам – юридическая, медицинская и др. виды поддержки подшефных приютов. Повышение квалификации персонала, консультации. Проведение фестивалей, семинаров, паломнических и экскурсионных поездок с целью социализации детей; воссоздание и возрождение мест, связанных с именами преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского; поддержка и популяризация спорта и здорового образа жизни, патриотического воспитания; реализация мероприятий, направленных на улучшение социальной, спортивной инфраструктуры города Нововоронежа, благоустройство; поддержка культурных проектов, направленных на воспитание нравственности и ответственности.

«Благотворительность – важное направление нашего предприятия. Участие в подобных конкурсах позволяет распространять наши инициативы, изучать опыт других предприятий энергетической отрасли. Теперь нам предстоит участие в федеральном этапе», – отметила начальник отдела социального развития НВ АЭС Ирина Моисеева.

Комментарии

Печать

Все материалы

Новости Нововоронежской АЭС

Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на региональном уровне

Комиссия Концерна «Росэнергоатом» высоко оценила систему управления охраной труда

Финские специалисты по коммуникациям обменялись опытом с нововоронежскими коллегами

Нововоронежские атомщики представили научно-технические разработки заместителю гендиректора по науке «Росатома» Юрию Оленину

Нововоронежская АЭС станет международным образовательным центром по подготовке кадров для зарубежных АЭС

Губернатор Воронежской области поздравил директора Нововоронежской АЭС со сдачей энергоблока № 7 в эксплуатацию

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский материал

Новости компаний

Памятники и охрана

Профиль пользователя