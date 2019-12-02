Нововоронежская АЭС признана лучшей социально ориентированной компанией на региональном уровне

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Нововоронежская АЭС (НВ АЭС) стала лучшей на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

В 2012 году впервые в России среди регионов присутствия атомно-энергетических объектов между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом» было заключено Соглашение о выделении дополнительных налоговых платежей в бюджет Воронежской области. Эти средства были направлены на улучшение социальной сферы, строительство спортивных объектов и благоустройство города атомщиков, а также других территорий Воронежской области. За время действия Соглашения бюджет города Нововоронежа получил около 2-х миллиардов рублей.

Одним из принципов взаимодействия между благополучателями и НВ АЭС является софинансирование. Практически в каждом проекте НВ АЭС участвует в партнёрстве с другими предприятиями и организациями. Кроме того, в благотворительных проектах НВ АЭС участвуют частные лица – работники атомной станции и других предприятий и организаций города. Всего на благотворительность в 2018 году Нововоронежская атомная станция затратила свыше 15,2 млн рублей.

Нововоронежская АЭС, как социально ориентированное предприятие, оказывает благотворительную помощь и спонсорскую помощь по таким направлениям как: помощь социально незащищенным слоям населения – детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам, ветеранам войны и труда, многодетным семьям и т. д.; гуманитарная программа помощи детским приютам – юридическая, медицинская и др. виды поддержки подшефных приютов. Повышение квалификации персонала, консультации. Проведение фестивалей, семинаров, паломнических и экскурсионных поездок с целью социализации детей; воссоздание и возрождение мест, связанных с именами преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского; поддержка и популяризация спорта и здорового образа жизни, патриотического воспитания; реализация мероприятий, направленных на улучшение социальной, спортивной инфраструктуры города Нововоронежа, благоустройство; поддержка культурных проектов, направленных на воспитание нравственности и ответственности.

«Благотворительность – важное направление нашего предприятия. Участие в подобных конкурсах позволяет распространять наши инициативы, изучать опыт других предприятий энергетической отрасли. Теперь нам предстоит участие в федеральном этапе», – отметила начальник отдела социального развития НВ АЭС Ирина Моисеева.