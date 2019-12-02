Рейтинг российских регионов с самыми дешевыми офисами для покупки

|
|№
|Регион
|Средняя цена продажи (руб. за кв. м)
|Динамика относительно аналогичного периода прошлого года
|1
|Приморский край
|26318
|–46%
|2
|Волгоградская область
|30000
|6%
|3
|Омская область
|34167
|29%
|4
|Ульяновская область
|35499
|0%
|5
|Саратовская область
|36667
|–1%
|6
|Челябинская область
|36857
|5%
|7
|Архангельская область
|40600
|14%
|8
|Самарская область
|42705
|16%
|9
|Пермский край
|45000
|6%
|10
|Ярославская область
|45455
|12%
|11
|Ростовская область
|48241
|–3%
|12
|Воронежская область
|48571
|–3%
|13
|Калининградская область
|49651
|10%
|14
|Красноярский край
|50000
|–1%
|15
|Иркутская область
|50891
|10%
|16
|Калужская область
|52500
|2%
|17
|Башкортостан
|53462
|1%
|18
|Краснодарский край
|54149
|4%
|19
|Свердловская область
|55263
|1%
|20
|Татарстан
|55556
|1%
|21
|Ленинградская область
|55677
|25%
|22
|Тюменская область
|56591
|4%
|23
|Нижегородская область
|57076
|12%
|24
|Московская область
|70000
|12%
|25
|Крым
|79227
|–1%
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|Вся Россия
|60000
|24%
Источник: данные «Авито Недвижимости».