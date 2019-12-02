04 декабря, среда
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Рейтинг российских регионов с самыми дешевыми офисами для покупки

от
Регион Средняя цена продажи (руб. за кв. м) Динамика относительно аналогичного периода прошлого года
1 Приморский край 26318 –46%
2 Волгоградская область 30000 6%
3 Омская область 34167 29%
4 Ульяновская область 35499 0%
5 Саратовская область 36667 –1%
6 Челябинская область 36857 5%
7 Архангельская область 40600 14%
8 Самарская область 42705 16%
9 Пермский край 45000 6%
10 Ярославская область 45455 12%
11 Ростовская область 48241 –3%
12 Воронежская область 48571 –3%
13 Калининградская область 49651 10%
14 Красноярский край 50000 –1%
15 Иркутская область 50891 10%
16 Калужская область 52500 2%
17 Башкортостан 53462 1%
18 Краснодарский край 54149 4%
19 Свердловская область 55263 1%
20 Татарстан 55556 1%
21 Ленинградская область 55677 25%
22 Тюменская область 56591 4%
23 Нижегородская область 57076 12%
24 Московская область 70000 12%
25 Крым 79227 –1%
Вся Россия 60000 24%

Источник: данные «Авито Недвижимости».

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя