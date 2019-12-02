На Кубани прошли выборы глав шести поселений

04 декабря, среда
В воскресенье, 1 декабря, в Краснодарском крае выбрали глав шести сельских поселений в пяти районах. Как сообщает пресс-служба администрации региона, общерегиональная явка составила 43,77%.
По итогам голосования главой Отрадо-Кубанского сельского поселения избран Андрей Харланов, Фонталовского сельского поселения – Валерий Разумняк, Куликовского сельского поселения – Александр Лимбирис, Голубицкого сельского поселения – Дмитрий Немудрый, Ковалевского сельского поселения – Андрей Гиря, Прикубанского сельского поселения – Александр Бельдиев.