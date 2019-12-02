Площадь зеленого пояса Липецка может составить 4,8 тыс. гектаров

В состав окружающего Липецк лесопаркового зеленого пояса могут быть включены 4,8 тыс. га. Соответствующее постановление внесено на рассмотрение депутатов областного совета. Как следует из пояснительной записки, создание зеленого пояса обусловлено «существенным ухудшением экологической обстановки». «Фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха вследствие большой техногенной нагрузки в результате выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта»,— указано в документе

Пояс предлагается создать «в целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, а также для обеспечения выполнения природоохранных, экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций лесных насаждений предлагается создать новый вид защитной и охранной зоны с ограниченным режимом природопользования». Проект был принят в середине ноября на организованных общественной палатой региона публичных слушаниях. Их, по данным палаты, посетило 57 человек.

По данным регионального управления лесного хозяйства, вокруг облцентра расположены городские леса Липецкого лесничества площадью 5,4 тыс. га, «составляющие единую естественную экологическую систему». Из них в состав зеленого пояса вокруг городского предлагается включить 4,8 тыс. га. Оставшиеся 640 га не подлежат к включению, «поскольку на их территории расположены усадьбы, объекты капитального строительства, дороги, линии электропередач, трубопроводы и иные линейные объекты».

Александр Прытков