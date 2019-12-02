В Краснодаре проверяют факт употребления ненормативной лексики судьей

Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края проверяет информацию о том, что судья Советского районного суда Краснодара Валерий Мурсалов, рассматривая гражданский спор, в ходе заседания допустил употребление ненормативной лексики. «По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям судьи»,– сообщили в пресс-службе краевого суда.

Валерий Мурсалов подал заявление о досрочном прекращении полномочий, и ККС на заседании 29 ноября удовлетворила это заявление. Однако отставка судьи не является основанием для освобождения от ответственности в случае установления в его действиях дисциплинарного проступка, уточнили в пресс-службе суда. По предварительным данным, рассматривая спор о сносе самовольной постройки, судья в нецензурной форме просил «заткнуться» ответчицу Ирину Конько. Аудозапись была выложена на ресурсе Baza.

Анна Перова, Краснодар