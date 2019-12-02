Возобновились авиарейсы из Ростова в Тель-Авив

Авиакомпания «Азимут» 1 декабря выполнила первый рейс из Ростова в Тель-Авив, сообщает пресс-служба перевозчика.

Напомним, рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Из Ростова борт будет вылетать в 9:05 и прибывать в Тель-Авив в 11:15. Обратный вылет из Израиля в 12.20 с прибытием в 16:25. Время указано местное для каждого аэропорта.

Напомним, с марта этого года напрямую попасть из Ростова в Израиль было невозможно, так как авиакомпания «Россия», обслуживавшая направление, отказалась от полетов по маршруту.

Дарья Голякова