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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Минимальный метраж для квартир-студий в Ленобласти снизили до 24 кв. метров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое вносит изменения в порядок подготовки документации по планировке территории. Теперь минимальная площадь квартир в многоквартирном доме не должна быть меньше 24 кв. метра. При этом количество квартир площадью менее 30 кв. м в новых домах должно составлять не более 40% от общего числа в доме, сообщает 47News.

Напомним, что осенью прошлого года губернатор Ленобласти выступил с предложением ограничить в регионе строительство новых домов с квартирами-студиями. Он предложил установить минимальную площадь такого вида жилья на уровне 28 кв. м.

Позже “Ъ-СПб” писал, что власти Ленобласти разработали ограничение до минимальному метражу для малогабаритных квартир на уровне 30 кв. м.

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