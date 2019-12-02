«Ведомости»: Борис Титов вступился за директора «Кристалл-Комфорта» Геннадия Дьякова

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил президента Владимира Путина инициировать проверку законности привлечения к уголовной отственности ряда российских бизнесменов. В обращении упоминается и директор краснодарского ООО «Кристалл-Комфорт» Геннадий Дьяков. Об этом пишут «Ведомости». Компания «Кристалл-Комфорт» являлась генподрядчиком строительства одного из крупнейших краснодарских долгостроев — ЖК «Мультиплекс Кино». Господина Дьякова обвинили по ст. 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). «При этом следствие в качестве признаков организованности и структурированности, необходимых для квалификации деяния по ст. 210 УК, рассматривает взаимосвязи, обусловленные обычной деятельностью коммерческой организации, которые лишь формально подпадают под эти признаки»,- цитируют «Ведомости» обращение господина Титова.

Как писал „Ъ-Кубань”, застройщиком ЖК «Мультиплекс Кино» выступало ООО «Юг-ГарантСтрой», генподрядчиком — ООО «Кристалл-Комфорт», и именно эта организация подписала соглашение на сочинском инвестфоруме о строительстве ЖК «Звездный» (первоначальное название ЖК «Мультиплекс Кино»). Обвиняемыми по делу стали гендиректор «Юг-ГарантСтроя» Валентин Овчинников, собственник земельного участка Игорь Гайворонский и Геннадий Дьяков. Сумму ущерба от их действий обвинение оценивало в 754 млн руб.

Михаил Лукашов