Площадку Казанского вертолетного завода в Адмиралтейской слободе выставят на торги за 2 млрд рублей

Принадлежащие Казанскому вертолетному заводу (КВЗ) 19,2 га с постройками на улице Адмиралтейская в Казани 30 декабря выставят на торги по стартовой цене 1,91 млрд руб. Об этом сообщила компания «РТ-Капитал», входящая в корпорацию «Ростех», контролирующую завод.

«РТ-Капитал» отмечает, что в настоящее время КВЗ не использует площадку на Адмиралтейской и «завершает концентрацию площадей на единой территории» - на улице Тэцевская в Авиастроительном районе Казани.

На продаваемой земле планируется жилая застройка. Участок включен в городскую программу реновации в жилые кварталы территорий промышленной, складской и прочей малоценной застройки в восточной части Казани и восстановления культурно-исторической территории Адмиралтейской слободы, уточнили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"