Парк «Оленьи ручьи» с момента открытия посетили свыше 100 тысяч человек

Природный парк «Оленьи ручьи» зарегистрировал 100-тысячного посетителя, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Он был создан в 1999 году на площади 12 тыс. гектаров в нижнем течении реки Серги. Для пеших прогулок здесь обустроено пять маршрутов протяженностью 46 км.

В апреле сообщалось, что «Оленьи ручьи» станут пилотной территорией, которая реализует проект «умного парка». Тогда директор парка Николай Калинкин рассказал, что в 2018 году были созданы интерактивная карта и мобильное приложение для посетителей, а в 2020 году планируется организовать систему наблюдения и начать пользоваться беспилотниками, которые могут оперативно находить заблудившихся и следить за состоянием природы.

Алексей Буров