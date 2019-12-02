Жителей Ростовской области начали штрафовать за отказ прививать животных от бешенства

В селе Жуковском Ростовской области оштрафовали владельцев собак, отказавшихся от бесплатной вакцинации животных от бешенства. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии региона.

В нескольких километрах от села Жуковского было зарегистрировано бешенство среди диких плотоядных животных, в районе установили карантин. При этом 13 владельцев отказались прививать собак, мотивируя тем, что животные не покидают территорию подворий. «Владельцы заблуждаются, когда думают, что могут проконтролировать своего питомца. Переносчиком бешенства может быть и мышь. Возможен кратковременный, либо косвенный контакт, когда заражение происходит через соприкосновение с одним и тем же предметом»,— отмечают в управлении ветеринарии. Семи владельцам, отказавшимся предоставить животное для вакцинации, выданы официальные требования для немедленного ее проведения, еще на шесть граждан выписаны административные протоколы по ч. 2 ст.10.6 К РФ об АП (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, предполагает наложение штрафа от 1 тыс. руб. до 7 тыс. руб.).

Бешенство является особо опасным, карантинным заболеванием, которое передается человеку. Болезнь неизлечима и заканчивается летальным исходом. Животных нужно прививать от бешенства один раз в год. В государственных ветлечебницах вакцинация проводится бесплатно.

Кристина Федичкина